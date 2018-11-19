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Fırtına’ya para dopingi

F.Bahçe sınavı öncesi Trabzonlu oyunculara alacakları ödenecek... Derbi maça ise yüksek prim verilecek

Fırtına’ya para dopingi
Trabzonspor Yönetimi, pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçı öncesinde kesenin ağzını açmayı planlıyor.

GEÇMİŞİ SİLECEK
Malatyaspor maçının ardından teknik heyet ve futbolculara 100'er bin TL para cezası veren yönetim bu kez geçmişe yönelik ödemeleri yapacak. Bordo-Mavili Yönetimin maç gününe kadar yapacağı yüksek miktarda ödemenin yanı sıra Fenerbahçe maçı için de yüksek bir galibiyet primi vereceği ifade edildi.

30 MİLYON ÖDEME
Bu primin rakamını yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında belirlenecek. Yönetim, ay sonuna kadar 30 milyon TL'lik ödeme yapacak.

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