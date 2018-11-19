Erwin Koeman’dan Slimani’ye güvenoyu

Son haftalarda form düşüklüğü yaşayan İslam Slimani'ye teknik direktör Erwin Koeman'dan destek geldi. Hollandalı teknik adamın Slimani'nin asıl sorununun stres olduğunu, gol atamama stresini üzerinden attığında işlerin kendiliğinden kolaylaşacağını belirttiği öğrenrildi. Koeman'ın Cezayirli forvete çok güvendiği, kendisine ilk 11'de şans vermeye devam edeceği de bildirildi.