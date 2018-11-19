Bugünkü
Takvim

’dan Slimani’ye güvenoyu

hocaya göre, Slimani stresi üzerinden attığında goller peşi sıra gelecek

Erwin Koeman’dan Slimani’ye güvenoyu
Son haftalarda form düşüklüğü yaşayan İslam Slimani'ye teknik direktör Erwin Koeman'dan destek geldi. Hollandalı teknik adamın Slimani'nin asıl sorununun stres olduğunu, gol atamama stresini üzerinden attığında işlerin kendiliğinden kolaylaşacağını belirttiği öğrenrildi. Koeman'ın Cezayirli forvete çok güvendiği, kendisine ilk 11'de şans vermeye devam edeceği de bildirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriErwin Koeman’dan Slimani’ye güvenoyu
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar