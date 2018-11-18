Hocayı eleştirmezse 2.5 milyon euro

Football Leaks belgeleri futbolseverleri yine çok şaşırttı. Son iddia ise Fransa'dan...
SELAMLAMA ÜCRETİ
İddiaya göre Paris Saint Germain, Brezilyalı futbolcusu Neymar'a hocayı eleştirmediği için yıllık 2.5 milyon Euro ödeme yapmış... Ortaya çıkan belgelere göre PSG, taraftarları selamlamaya gitmeleri için de futbolculara ekstra primler ödüyor. Thiago Silva'ya aylık 30 bin, Cavani'ye 70 bin, Neymar'a ise 375 bin Euro ödeniyor.
10 EURO'YA YEĞENİNE SATTI
Ünlü menajer Pini Zahavi, 2015'te Mouscron'u satın aldı. Belçika Federasyonu, Aralık 2015'te statü değişikliğine giderek kulüplerin menajerlerle bağı olmasını yasakladı. Zahavi, kulübü Ocak 2016'da 10 euroya yeğenine sattı. Ama Zahavi halen kulübü yönetiyordu.
TEK TEK İLETİŞİME GEÇTİLER!
Football Leaks'e göre, Guardiola, M.City ile 10 Ekim 2015'te sözleşme imzaladı ancak açıklanmadı. Pep, B.Münih'i çalıştırıyordu. Yetkililer, çıkan haberlerin kaldırılması için medya kuruluşları ile iletişime geçti.
SELAMLAMA ÜCRETİ
İddiaya göre Paris Saint Germain, Brezilyalı futbolcusu Neymar'a hocayı eleştirmediği için yıllık 2.5 milyon Euro ödeme yapmış... Ortaya çıkan belgelere göre PSG, taraftarları selamlamaya gitmeleri için de futbolculara ekstra primler ödüyor. Thiago Silva'ya aylık 30 bin, Cavani'ye 70 bin, Neymar'a ise 375 bin Euro ödeniyor.
10 EURO'YA YEĞENİNE SATTI
Ünlü menajer Pini Zahavi, 2015'te Mouscron'u satın aldı. Belçika Federasyonu, Aralık 2015'te statü değişikliğine giderek kulüplerin menajerlerle bağı olmasını yasakladı. Zahavi, kulübü Ocak 2016'da 10 euroya yeğenine sattı. Ama Zahavi halen kulübü yönetiyordu.
TEK TEK İLETİŞİME GEÇTİLER!
Football Leaks'e göre, Guardiola, M.City ile 10 Ekim 2015'te sözleşme imzaladı ancak açıklanmadı. Pep, B.Münih'i çalıştırıyordu. Yetkililer, çıkan haberlerin kaldırılması için medya kuruluşları ile iletişime geçti.
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