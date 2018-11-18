Bitsin artık bu hasret

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi ligde 14 maçtır yenememesi teknik direktör Ünal Karaman'ı harekete geçirdi. Tecrübeli hoca maça daha 1 haftalık bir süre olmasına rağmen futbolcularını şimdiden motive ediyor. Karaman takıma şimdiden "Bitsin bu hasret. Bu kez F.Bahçe'yi yeneceğiz" mesajını veriyor. Oyuncularından F.Bahçe'yi sıradan bir maç olarak görmelerini isteyen Karaman'ın, "Strese girmenize gerek yok. Hata yapmazsanız zaten kazanacaksınız" diyerek motive ettiği öğrenildi.

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