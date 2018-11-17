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A ımız maçına hazır

Ay-Yıldızlılar dün akşam yaptığı idmanla maçı hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Takımımız İsveç maçına hazır
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yarın İsveç ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam Mircea Lucesu yönetiminde yaptığı idmanla tamamladı. Ay-yıldızlılar, antrenmanda ısınma hareketleri sonrası İsveç maçının taktiği üzerinde çalışma yaptı.

'DA MAÇA İLGİ ÜST DÜZEYDE
BUGÜN İsveç ile karşılaşacak olan Ay- Yıldızlı ekibimiz, coşkulu bir seyirci önünde maça çıkacak. Maça ilginin üst düzeyde olduğu ve stadın tamamına yakınının dolacağı öğrenildi.

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