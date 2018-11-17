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Kovmadık... Tartıştık!

Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, “Onur’un menajerini kovduğumuz yalan. Alacaklarını isteyince tartışma yaşadık. Olay bundan ibaret” diye konuştu.

Kovmadık... Tartıştık!
Trabzon'da Onur Kıvrak'ın menajerinin tesislerde kovulduğu iddia edildi. Bordo-Mavililer'in Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, "Kovma gibi bir olay yok. Onur'un menajeri kendisi kulübe geldi. Onur'un basına verdiği demeçleri hatırlattık, yanlış olduğunu bunların hepsinin cezaya dahil olduğunu belirttik. Biz bunları söylerken o da 'O zaman ben de alacaklarımı isterim' dedi. Biz de ona "Senin niyetin ortamı yumuşatmak" değil dedik. O da gitti" diye konuştu.

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