Kovmadık... Tartıştık!

Trabzon'da Onur Kıvrak'ın menajerinin tesislerde kovulduğu iddia edildi. Bordo-Mavililer'in Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, "Kovma gibi bir olay yok. Onur'un menajeri kendisi kulübe geldi. Onur'un basına verdiği demeçleri hatırlattık, yanlış olduğunu bunların hepsinin cezaya dahil olduğunu belirttik. Biz bunları söylerken o da 'O zaman ben de alacaklarımı isterim' dedi. Biz de ona "Senin niyetin ortamı yumuşatmak" değil dedik. O da gitti" diye konuştu.