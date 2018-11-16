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Kocuk: Koşa koşa geldim

Okan Kocuk, “’a koşa koşa geldim” dedi...

Kocuk: Koşa koşa geldim
A MİLLİ Futbol Takımı'nın kadrosuna davet edilen Bursasporlu Okan Kocuk açıklamalarda bulundu. Genç kaleci, her futbolcunun Ay- Yıldızlı formayı giymeyi hayal ettiğini belirterek, "'da olmak çok güzel bir duygu. Herkes burada olmak ister. Ben de telefon ettiklerinde koşa koşa geldim." dedi. Milliler, cumartesi günü ile karşılaşacak.

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