A MİLLİ Futbol Takımı'nın kadrosuna davet edilen Bursasporlu Okan Kocuk açıklamalarda bulundu. Genç kaleci, her futbolcunun Ay- Yıldızlı formayı giymeyi hayal ettiğini belirterek, "Milli Takım'da olmak çok güzel bir duygu. Herkes burada olmak ister. Ben de telefon ettiklerinde koşa koşa geldim." dedi. Milliler, cumartesi günü İsveç ile karşılaşacak.
- Spor
- 16.11.2018
- Gazete
Kocuk: Koşa koşa geldim
Okan Kocuk, “Milli Takım’a koşa koşa geldim” dedi...
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