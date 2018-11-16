Kayserispor'a 1 dönem transfer yasağı geldi

Süper Lig'in köklü ekiplerinden Kayserispor'a FIFA'dan köttü haber geldi... Sarı-Kırmızılılar'a eski futbolcusu Tighadouini'ye olan borç nedeniyle transfer yasağı getirildi. Kayserispor bu nedenle devre arasında transfer yapamayacak. Kayserispor Başkan Vekili Naci Bedir de FIFA'dan gelen şok cezayı doğruladı.
LEBRON JAMES EN SKORER 5. OYUNCU OLDU
NBA'DE LeBron James'in 44 sayı, 10 ribaunt ve 9 asistlik performansıyla NBA'de tüm zamanların en skorer 5. oyuncusu olduğu maçta Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers'ı 126-117 yendi. Los Angeles Lakers forması giyen LeBron, efsane basketbolcu Wilt Chamberlain'i geçerek en skorer 5. oyuncu oldu.
NUR SULTAN REKORLA ALTIN MADALYAYI KAPTI
Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'da milli sporcu Nur Sultan Uzuğ, "deadlift" kategorisinde dünya rekoru kırdı. Türkiye'yi 48 kiloda temsil eden Nur Sultan Uzuğ, "deadlift" kategorisinde 111 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı ve birinci oldu. Kadın Milli Takımımız böylece 8 madalya kazanmış oldu. Erkek milli sporcular ise bugün podyuma çıkacak.
LEBRON JAMES EN SKORER 5. OYUNCU OLDU
NBA'DE LeBron James'in 44 sayı, 10 ribaunt ve 9 asistlik performansıyla NBA'de tüm zamanların en skorer 5. oyuncusu olduğu maçta Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers'ı 126-117 yendi. Los Angeles Lakers forması giyen LeBron, efsane basketbolcu Wilt Chamberlain'i geçerek en skorer 5. oyuncu oldu.
NUR SULTAN REKORLA ALTIN MADALYAYI KAPTI
Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'da milli sporcu Nur Sultan Uzuğ, "deadlift" kategorisinde dünya rekoru kırdı. Türkiye'yi 48 kiloda temsil eden Nur Sultan Uzuğ, "deadlift" kategorisinde 111 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı ve birinci oldu. Kadın Milli Takımımız böylece 8 madalya kazanmış oldu. Erkek milli sporcular ise bugün podyuma çıkacak.
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