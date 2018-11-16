Fenerbahçe Koeman’la yola devam dedi

Fenerbahçe Spor Kulübü Sportif Direktörü Damien Comolli, kulüp televizyonunda katıldığı programda Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı yönündeki soruya cevap verdi. Comolli, açık bir şekilde "Devam etmek istediğimiz isim Koeman" ifadesini kullandı.
TÜM KURALLARI BİLİYORUZ
Comolli "Biz TFF'nin kurallarını biliyoruz. Trabzon maçı öncesi kararımızı vereceğiz. Erwin Koeman'la konuştuk. Performansı ve yaklaşımı çok pozitifti. Devam etmek istediğimiz isim o" dedi.
İSTİKRAR SORUNUNU ÇÖZDÜK
Comolli şu ifadeleri kullandı: Önemli olan takımda devamlılığın olmasıydı. İçerideki Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında iyi oynamıştık ama bunu sürdüremedik. Bir maçta iyi oynayıp bir maçta kötü oynuyorduk.
AATİF VE DİRAR SATILACAK
Şimdi ise bunun üstesinden gelmiş gözüküyoruz. Volkan Demirel'in durumunda bir değişiklik yok. Aatif ve Dirar ocak ayında başlayacak transfer dönemini bekliyorlar. Ozan'ın durumu ise biraz farklı.
TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZ VAR
Ozan Tufan yetenekli bir futbolcu ve ben ona yardım etmek istiyorum. Ama o da bunu istemeli. Ocak ayında yetenekli isimleri almak zordur. Ama yine de çalışmalarımız var.
COCU BANA 'GİT, BU İŞİ YAP' DEDİ
Fenerbahçe'nin teknik patronu Erwin Koeman, selefi Phillip Cocu'nun kendisini bu görev için cesaretlendirdiğini söyledi. Koeman, "Cocu bana 'git ve bu işi yap' dedi. Daha fazla söyleyecek bir şey yok. Kariyerim boyunca kararları duygularımla verdim. Bu anlamda da hiç hayal kırıklığı yaşamadım. Bir macera arıyordum ve işte bir maceranın içindeyim. Şu anda takım olarak daha dar alanda ve kompakt oynuyoruz" ifadesini kullandı.
KOEMAN'IN MAAŞINA ZAM GELİYOR!
Fenerbahçe'de aylık 175 bin Euro maaş alan Erwin Koeman, Sarı-Lacivertli takımın teknik direktörü olması resmi olarak kesinleştiği taktirde zamlı maaş alacak. Hollandalı teknik adamın yeni maaşının 300 bin Euro artışla 475 bin Euro olacağı iddia edildi. Başarılı olursa önümüzdeki sezon da Fenerbahçe'nin başında kalacağı iddialar arasında.
TÜM KURALLARI BİLİYORUZ
Comolli "Biz TFF'nin kurallarını biliyoruz. Trabzon maçı öncesi kararımızı vereceğiz. Erwin Koeman'la konuştuk. Performansı ve yaklaşımı çok pozitifti. Devam etmek istediğimiz isim o" dedi.
İSTİKRAR SORUNUNU ÇÖZDÜK
Comolli şu ifadeleri kullandı: Önemli olan takımda devamlılığın olmasıydı. İçerideki Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında iyi oynamıştık ama bunu sürdüremedik. Bir maçta iyi oynayıp bir maçta kötü oynuyorduk.
AATİF VE DİRAR SATILACAK
Şimdi ise bunun üstesinden gelmiş gözüküyoruz. Volkan Demirel'in durumunda bir değişiklik yok. Aatif ve Dirar ocak ayında başlayacak transfer dönemini bekliyorlar. Ozan'ın durumu ise biraz farklı.
TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZ VAR
Ozan Tufan yetenekli bir futbolcu ve ben ona yardım etmek istiyorum. Ama o da bunu istemeli. Ocak ayında yetenekli isimleri almak zordur. Ama yine de çalışmalarımız var.
COCU BANA 'GİT, BU İŞİ YAP' DEDİ
Fenerbahçe'nin teknik patronu Erwin Koeman, selefi Phillip Cocu'nun kendisini bu görev için cesaretlendirdiğini söyledi. Koeman, "Cocu bana 'git ve bu işi yap' dedi. Daha fazla söyleyecek bir şey yok. Kariyerim boyunca kararları duygularımla verdim. Bu anlamda da hiç hayal kırıklığı yaşamadım. Bir macera arıyordum ve işte bir maceranın içindeyim. Şu anda takım olarak daha dar alanda ve kompakt oynuyoruz" ifadesini kullandı.
KOEMAN'IN MAAŞINA ZAM GELİYOR!
Fenerbahçe'de aylık 175 bin Euro maaş alan Erwin Koeman, Sarı-Lacivertli takımın teknik direktörü olması resmi olarak kesinleştiği taktirde zamlı maaş alacak. Hollandalı teknik adamın yeni maaşının 300 bin Euro artışla 475 bin Euro olacağı iddia edildi. Başarılı olursa önümüzdeki sezon da Fenerbahçe'nin başında kalacağı iddialar arasında.
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