120 milyonluk fatura

Bu sezon Süper Lig atılan goller, müthiş çekişmeler ve tartışmaların yanı sıra kadro dışı kararlarıyla da gündeme oturuyor... Şu ana kadar 6 kulüp toplam 12 futbolcusunu kadro dışı bıraktı... Bu alanda zirvede olan Fenerbahçe'de başta kaptan Volkan Demirel olmak üzere Ozan Tufan, Aatif ve Dirar A takımından gönderildi. Beşiktaş'ta ise Tolgay Arslan'la ilgili alınan kadro dışı kararı sıcaklığını koruyor. Aynı şekilde Trabzonspor da Burak Yılmaz ve Onur gibi iki kilit ismini kadro dışı bıraktı. Göztepe'de Scarione ve Ghilas, Kayseri'de Kana Bıyık, Galatasaray'da ise Tarık Çamdal'la ilgili benzer kararlar alındı.
TABLO DAHA KÖTÜYE GİDİYOR
Kulüpler sadece idmana çıkan bu isimler için kasadan 20 milyon Euro (Yaklaşık 120 milyon lira) çıkarıyor. Zaten sıkıntıda olan ekonomik tablo böylece daha da kötüye gidiyor.
TABLO DAHA KÖTÜYE GİDİYOR
Kulüpler sadece idmana çıkan bu isimler için kasadan 20 milyon Euro (Yaklaşık 120 milyon lira) çıkarıyor. Zaten sıkıntıda olan ekonomik tablo böylece daha da kötüye gidiyor.
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