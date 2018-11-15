Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a nezaket ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen ziyarette Başkan Yıldırım Demirören tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a A Milli Takım forması takdim edildi.
ULM'U YENEN G.SARAY 3. GALİBİYETİNİ ALDI
EUROCUP A Grubu 7. hafta maçında Galatasaray, evinde Almanya temsilcisi ratiopharm Ulm'yi 77-69 yendi. Sarı- kırmızılılar, bu sonuçla grupta 3. galibiyetini elde etti. Alman temsilcisi ise 4. yenilgisin aldı.
ALTAY'A TRANSFER YASAĞI
1. Lig'de evinde aldığı 3-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle milli maç arasına moralli giren Altay'a transfer yasağı gelmesi keyifleri kaçırdı. Eski futbolculardan Mehmet Budak ve Fırat Sezer'e olan borçlar nedeniyle bir kez daha transferin önü kapandı. Siyah- beyazlılar'ın devre arasında takviye yapabilmesi için yasağı kaldırması gerekiyor.
ULM'U YENEN G.SARAY 3. GALİBİYETİNİ ALDI
EUROCUP A Grubu 7. hafta maçında Galatasaray, evinde Almanya temsilcisi ratiopharm Ulm'yi 77-69 yendi. Sarı- kırmızılılar, bu sonuçla grupta 3. galibiyetini elde etti. Alman temsilcisi ise 4. yenilgisin aldı.
ALTAY'A TRANSFER YASAĞI
1. Lig'de evinde aldığı 3-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle milli maç arasına moralli giren Altay'a transfer yasağı gelmesi keyifleri kaçırdı. Eski futbolculardan Mehmet Budak ve Fırat Sezer'e olan borçlar nedeniyle bir kez daha transferin önü kapandı. Siyah- beyazlılar'ın devre arasında takviye yapabilmesi için yasağı kaldırması gerekiyor.
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