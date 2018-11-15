Trabzon'da sıkıyönetim... 25 Kasım'da oynanacak F.Bahçe maçı öncesi Fırtına'da olağanüstü hal ilan edildi. Ünal Karaman, 1 hafta boyunca antrenmanları basına kapatacak. Karaman'ın oyuncularına, "Özel hayatına dikkat edin. Motivasyon düşürücü davranışlardan uzak durun" dedi.
KOEMAN'I İNCELEYECEK
Teknik Direktör Ünal Karaman, tesislere kamp kurdu. Son 4 maç başta olmak üzere tüm karşılaşmaları tekrar tekrar izleyen ve yapılan hataları dikkatlice izleyen Karaman, F.Bahçe'nin Erwin Koeman döneminde yakaladığı çıkışı da dikkatlice inceliyor.
KALEDE UĞURCAN OLACAK
Karaman'ın, F.Bahçe maçında kadroda revizyona gitmesi bekleniyor. Nwakaeme'yi kulübeye çekmeyi planlayan Karaman, bu oyuncunun yerine sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Yusuf Yazıcı'yı monte etmeyi düşünüyor. Olcay da kesik yiyecek. Kalede ise Uğurcan olacak.
FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİNE YOĞUN İLGİ
Trabzon'un ligin 13. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Uygun fiyatlardan satışa sunulan biletlere Bordo-Mavili taraftarların yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi... Satışa sunulduğu ilk andan itibaren taraftarların büyük ilgi gösterdiği biletlerin fiyatları 35 TL ile 400 TL arasında değişiyor.
KOEMAN'I İNCELEYECEK
Teknik Direktör Ünal Karaman, tesislere kamp kurdu. Son 4 maç başta olmak üzere tüm karşılaşmaları tekrar tekrar izleyen ve yapılan hataları dikkatlice izleyen Karaman, F.Bahçe'nin Erwin Koeman döneminde yakaladığı çıkışı da dikkatlice inceliyor.
KALEDE UĞURCAN OLACAK
Karaman'ın, F.Bahçe maçında kadroda revizyona gitmesi bekleniyor. Nwakaeme'yi kulübeye çekmeyi planlayan Karaman, bu oyuncunun yerine sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Yusuf Yazıcı'yı monte etmeyi düşünüyor. Olcay da kesik yiyecek. Kalede ise Uğurcan olacak.
FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİNE YOĞUN İLGİ
Trabzon'un ligin 13. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Uygun fiyatlardan satışa sunulan biletlere Bordo-Mavili taraftarların yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi... Satışa sunulduğu ilk andan itibaren taraftarların büyük ilgi gösterdiği biletlerin fiyatları 35 TL ile 400 TL arasında değişiyor.
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