Bugünkü
Takvim

İstikrarı yakalayamadı!

, sadece iki maça aynı 11’le çıktı...

İstikrarı yakalayamadı!
Trabzonspor 'de 12 hafta sonucunda 16 puan toplayarak taraftarlarını üzdü. 12 haftalık bölümde sadece Demir Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü ve Akhisarspor ile Erzurumspor maçlarına aynı 11'ler ile çıkan Bordo-Mavililer'de diğer 8 maçlık periyotta ise farklı 11'ler sahada mücadele etti. İstikrarsızlık başarısızlığı da doğurdu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor Haberleriİstikrarı yakalayamadı!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar