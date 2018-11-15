İstikrarı yakalayamadı!

Trabzonspor Süper Lig'de 12 hafta sonucunda 16 puan toplayarak taraftarlarını üzdü. 12 haftalık bölümde sadece Demir Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü ve Akhisarspor ile Erzurumspor maçlarına aynı 11'ler ile çıkan Bordo-Mavililer'de diğer 8 maçlık periyotta ise farklı 11'ler sahada mücadele etti. İstikrarsızlık başarısızlığı da doğurdu.
- Spor
- 15.11.2018
- Gazete
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