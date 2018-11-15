Hayal kırıklığının adı: Ljajic

SÜPER Lig'deki şampiyonluk yarışında geriye düşen ve Avrupa Ligi I Grubu'nda son sırada bulunan Beşiktaş'ta Adem Ljajic, şu ana dek ortaya koyduğu performansla beklentileri karşılayamadı. Ljajic, Süper Lig'deki 6 karşılaşmada 390 dakika süre almasına rağmen ne gol atabildi ne de takım arkadaşlarına gollük pozisyon hazırlayabildi. Avrupa Ligi'nde ise 1 asisti var.