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Hayal kırıklığının adı: Ljajic

’a transfer olduktan sonra oynanan 13 resmi maçın 9’unda görev yapan henüz gol siftahı yapamadı. Sadece 1 asisti var.

Hayal kırıklığının adı: Ljajic
SÜPER Lig'deki şampiyonluk yarışında geriye düşen ve Avrupa Ligi I Grubu'nda son sırada bulunan Beşiktaş'ta Adem Ljajic, şu ana dek ortaya koyduğu performansla beklentileri karşılayamadı. Ljajic, Süper Lig'deki 6 karşılaşmada 390 dakika süre almasına rağmen ne gol atabildi ne de takım arkadaşlarına gollük pozisyon hazırlayabildi. Avrupa Ligi'nde ise 1 asisti var.

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