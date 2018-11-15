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’a Basel kancası

G.Saray’da Terim’in takımda yer vermediği ’a eski kulübü Basel talip oldu. Yönetim teklifi değerlendirecek.

Eren Derdiyok’a Basel kancası
'da 'in son maçlarda takımda yer vermediği 'a kulüplerinden Basel'in talip olduğu öğrenildi. hayatına İsviçre kulübü Basel'de başlayan Eren Derdiyok'un Galatasaray'da forma şansının az olması bu oyuncunun gitme şansını kuvvetlendiriyor. Basel'in Eren Derdiyok için nabız yokladığı ve resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında. Galatasaray Yönetimi'nin Teknik Direktör Fatih Terim ile görüşerek Eren derdiyok için yapılacak teklife net bir cevap vereceği öne sürüldü.

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