8 bin €‘luk 'Güven'ce

EURO

son lig maçındagol atanyaşındakiayda sadecekazandığıöğrenildi.karşısındatakımının tekgolünü atan ve teknikdirektörde formayıkapanperformansıyla bundansonraki maçlardada ilkoynayacağınıgösterdi.devre arasında kadar oynanacakmaçta daoynaması beklenenyaşındaki golcünün maaşı, forvet hattında kestiği oyuncuların aldığı ücretle kıyaslandığında, kendi maaşı devede kulak bile değil.kestiğiyıldaise yineyıldaEurokazanıyor. Bir başkadeyişletoplamdaoyuncularıdevre dışı bıraktı.performansının artması durumunda aldığı ücrette ciddi bir iyileştirme yapılacak.