Zirvede Eljif Elmas var

Bu sezon Süper Lig'de 6'sı ilk 11 olmak üzere 12 maça çıkan Eljif Elmas, Sarı-Lacivertli takımın en çok koşan futbolcusu oldu.
F.BAHÇE'NİN CİĞERLERİ!
Oyunda kaldığı süreler baz alındığında maç başına yaklaşık 12 km. koşan Türk asıllı Makedon futbolcuyu Michael Frey takip etti. Frey maç başına 11.8 km. koştu. Fenerbahçe'nin koşu mesafesi yükünü bu iki futbolcu çekerken, Koeman, daha fazla oyuncudan bu performansı istiyor.
F.BAHÇE'NİN CİĞERLERİ!
Oyunda kaldığı süreler baz alındığında maç başına yaklaşık 12 km. koşan Türk asıllı Makedon futbolcuyu Michael Frey takip etti. Frey maç başına 11.8 km. koştu. Fenerbahçe'nin koşu mesafesi yükünü bu iki futbolcu çekerken, Koeman, daha fazla oyuncudan bu performansı istiyor.
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