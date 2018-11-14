Bugünkü
Takvim

Zirvede var

5 maçta 12 km koşu mesafesi ortalaması tutturdu. Eljif’i Frey takip ediyor.

Zirvede Eljif Elmas var
Bu sezon Süper Lig'de 6'sı ilk 11 olmak üzere 12 maça çıkan Eljif Elmas, Sarı-Lacivertli takımın en çok koşan futbolcusu oldu.

F.BAHÇE'NİN CİĞERLERİ!
Oyunda kaldığı süreler baz alındığında maç başına yaklaşık 12 km. koşan Türk asıllı Makedon futbolcuyu Michael Frey takip etti. Frey maç başına 11.8 km. koştu. Fenerbahçe'nin koşu mesafesi yükünü bu iki futbolcu çekerken, Koeman, daha fazla oyuncudan bu performansı istiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriZirvede Eljif Elmas var
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar