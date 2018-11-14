Alacakları ödenmediği için Beşiktaş'ı UEFA'ya şikayet eden Tolgay Arslan'ın takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu öğrenildi. Yönetimin Tolgay'ı devre arasında uygun bir rakama bonservisiyle vermeyi planladığı gelen bilgiler arasında.
- Spor
- 14.11.2018
- Gazete
Tolgay Arslan ipleri kopardı
Sivasspor maçının kadrosuna alınmayan Tolgay Arslan’ın ayrılmak istediği öne sürüldü.
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