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ipleri kopardı

maçının kadrosuna alınmayan ’ın ayrılmak istediği öne sürüldü.

Tolgay Arslan ipleri kopardı
Alacakları ödenmediği için 'ya şikayet eden Tolgay Arslan'ın takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu öğrenildi. Yönetimin Tolgay'ı devre arasında uygun bir rakama bonservisiyle vermeyi planladığı gelen bilgiler arasında.

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