Şok bir kararla Trabzonspor yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak, yerel bir gazeteye flaş açıklamalar yaptı... Hakkındaki "Maç satıyor" iddialarına ateş püsküren tecrübeli file bekçisi, "Ben Trabzonspor'a ihanet etmem. Namusum ve şerefimle oynuyorum. 3 gündür uyku uyumadım. Her yerimde yaralar çıktı. Bu iftirayı bana nasıl atarlar diye!" ifadesini kullandı.



İSTESEM YAN GELİR YATARIM

Malatya'da sahaya iğne ile çıktığını söyleyen Onur, "Sakat sakat oynuyorum. İstesem ameliyat olur, gider İzmir'de paramı tıkır tıkır alır yan gelir yatarım. Benim için her şey söylediler. Bir tek 'maç sattı' dememişlerdi onu da söylediler. Bu saatten sonra ağzımla kuş tutsam yaranamayacağım. Bana atılan bu iftira namusa atılan iftira gibidir" diye konuştu.

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