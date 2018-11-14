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En kritik maçlardan biri

Mehmet Topal, “’le grubun en kritik maçlarından birine çıkacağız. Taraftarımızı maça bekliyoruz” dedi.

En kritik maçlardan biri
A Milli Takım Kaptanı Mehmet Topal, Ay-Yıldızlılar'ın dünkü idmanı öncesi açıklamalarda bulundu. Uluslar Ligi'nde İsveç'le grubun en kritik maçlarından birine çıkacaklarını belirten Topal, "Rusya maçını iyi oynayarak kaybettik. Taraftarlarımızı İsveç maçına bekliyoruz. Onların desteğiyle 3 puanı alacağımıza inanıyorum. 'i yenecek güce sahibizi" diye konuştu.

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