Malatya yenilgisi sonrası Trabzonspor'da Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın kadro dışı bırakılmasının yankıları sürüyor... Özellikle Onur'un kadro dışı kalmasıyla ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Ancak alınan kararın sebebi ne kötü performans ne de takım içinde yarattığı iddia edilen sorunlar.
TEZAHÜRATLARA ÇOK KIZMIŞTI
Alınan bilgilere göre Onur'un sonunu taraftarlarla yaşadığı gerilimler getirdi... Başarılı kaleci ilk olarak Malatyaspor maçınıh 70. dakikasında tribünden yapılan tezahüratlara büyük tepki göstermişti.
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