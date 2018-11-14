yenilgisisonrası'dave'ınkadro dışı bırakılmasınınyankıları sürüyor...Özellikle'unkadro dışı kalmasıylailgili birçok iddia ortayaatıldı. Ancak alınankararın sebebi nekötü performans ne detakım içinde yarattığıiddia edilen sorunlar.bilgilere göre'un sonunu taraftarlarla yaşadığı gerilimler getirdi... Başarılı kaleci ilk olarakmaçınıhtribünden yapılan tezahüratlara büyük tepki göstermişti.