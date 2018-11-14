İslam Slimani: Kaçırdıkça strese girdim!

Şu anda Cezayir Milli Takım kampında bulunan İslam Slimani, Fenerbahçe'deki günleri hakkında bilgiler verdi.



BANA GÜVENİYORLAR

Tahmin ettiğinden çok daha büyük bir kulüpte futbol oynadığını söyleyen İslam Slimani, "İstanbul harika bir şehir. Orada mutluyum. Beni mutsuz eden şey kaçırdığım goller. Golleri kaçırdıkça strese girdim. Ama yine de herkesin bana olan güveni tam" dedi. Kazandıkları son maçta tribünlerin desteğinin harika olduğunu da söyşleyen Slimani, "Türkiye Ligi'nde oynamak kolay değil. Hiçbir yerde olmayan baskı orda var" ifadisini kullandı.