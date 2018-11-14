Galatasaray Spor Kulübü, Kasım Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı bugün saat 13:30'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek. Toplantıda güncel konular hakkında katılımcılara söz verilecek. Kulübün borç rakamlarının son durumunun da açıklanması bekleniyor.
- Spor
- 14.11.2018
- Gazete
Galatasaray’da Divan toplanıyor
Son borç rakamı bugün açıklanacak.
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