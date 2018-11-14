Djokovic, John Isner’i set vermeden yendi

ATP Finalleri Gustavo Kuerten Grubu maçında 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, John Isner'i üstün bir oyundan sonra 2-0 mağlup etmeyi başladı. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ATP Finalleri'nde Sırp tenisçi Djokovic, ABD'li rakibini 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.



19 YAŞ ALTI'NDA İLK RAKİBİMİZ İZLANDA

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 5. Grup'taki ilk maçında bugün İzlanda ile saat 17.00'de karşı karşıya gelecek. Antalya'nın ev sahipliğinde bugün başlayacak eleme turu maçları Manavgat'taki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanacak. Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra İzlanda, İngiltere ve Moldova takımları mücadele ediyor.



YAĞIZ AVCI GÖZÜNÜ ŞAMPİYONLUĞA DİKTİ

Ülkemizin en prestijli spor organizasyonlarından Türkiye Ralli Şampiyonası'nda şampiyon bu hafta sonu belli oluyor. 17-18 Kasım'da Kocaeli'nde gerçekleştirilecek yarış öncesi zirvede kıyasıya bir rekabet var. İstanbul'da düzenlenen son yarışı kazanan Red Bull sporcusu Yağız Avcı, bu başarısını Körfez'de de sürdürerek altıncı şampiyonluğunu kazanmak istiyor.