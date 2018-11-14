Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde sürpriz bir karar aldığı, ve daha önce Sheffield United takımında da yöneticilik yapan yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'yi Samandıra'da görevlendirerek sportif direktör Comolli'nin yetkilerine kısıtlama getirdiği ortaya çıktı.
TRANSFERLER YİNE COMOLLİ'DE
Comolli Samandıra'dan kopmayacak ama bir süre için altyapı, akademi ve scout çalışmalarına ağırlık verecek. Transferde ise yine aktif olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.