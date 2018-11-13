Sihirli dokunuş

Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun görevden alınmasından sonra teknik sorumluluğa getirilen Erwin Koeman, aldığı sonuçlarla farkını ortaya koydu.
KRİZİ İYİ YÖNETTİ
Zor bir dönemde birinci adam pozisyonuna getirilen Koeman, Sarı- Lacivertli takımın başında çıktığı 3 resmi maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak iyi bir sınav verdi.
COCU'DAN FARKLI
Erwin Koeman, Cocu'dan farklı tercihler yaptı ve takımı ayağa kaldırdı. Valbuena'yı 11'de oynattı. 4-4-2 sistemine döndü. Reyes'i orta sahada kullanmadı ve kulübeye çekti. Kendinden emin tavırlarıyla geçer not aldı.
KRİZİ İYİ YÖNETTİ
Zor bir dönemde birinci adam pozisyonuna getirilen Koeman, Sarı- Lacivertli takımın başında çıktığı 3 resmi maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak iyi bir sınav verdi.
COCU'DAN FARKLI
Erwin Koeman, Cocu'dan farklı tercihler yaptı ve takımı ayağa kaldırdı. Valbuena'yı 11'de oynattı. 4-4-2 sistemine döndü. Reyes'i orta sahada kullanmadı ve kulübeye çekti. Kendinden emin tavırlarıyla geçer not aldı.
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