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Sihirli dokunuş

Koeman, G.Saray, Anderlecht ve Alanya maçlarında 2 galibiyet çıkardı. F.Bahçe’ye bahar havası geldi.

Sihirli dokunuş
Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun görevden alınmasından sonra teknik sorumluluğa getirilen , aldığı sonuçlarla farkını ortaya koydu.

KRİZİ İYİ YÖNETTİ
Zor bir dönemde birinci adam pozisyonuna getirilen Koeman, Sarı- Lacivertli takımın başında çıktığı 3 resmi maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak iyi bir sınav verdi.

COCU'DAN FARKLI
Erwin Koeman, Cocu'dan farklı tercihler yaptı ve takımı ayağa kaldırdı. Valbuena'yı 11'de oynattı. 4-4-2 sistemine döndü. Reyes'i orta sahada kullanmadı ve kulübeye çekti. Kendinden emin tavırlarıyla geçer not aldı.

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