F.Bahçe startı veriliyor

Trabzonspor farklı kaybettiği Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı üç günlük izinden sonra bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde topbaşı yapacak. Bordo-Mavililer, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başlayacak.



​YUSUF YAZICI İÇİN SEFERBERLİK

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Malatya'da forma giyemeyen Yusuf Yazıcı'nın tedavisi sürüyor. Sağlık kurulu, genç yıldızı F.Bahçe maçına yetişirtirmeye çalışıyor.