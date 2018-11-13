F.Bahçe startı veriliyor

Trabzonspor farklı kaybettiği Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı üç günlük izinden sonra bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde topbaşı yapacak. Bordo-Mavililer, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başlayacak.
YUSUF YAZICI İÇİN SEFERBERLİK
Yaşadığı sakatlık nedeniyle Malatya'da forma giyemeyen Yusuf Yazıcı'nın tedavisi sürüyor. Sağlık kurulu, genç yıldızı F.Bahçe maçına yetişirtirmeye çalışıyor.
YUSUF YAZICI İÇİN SEFERBERLİK
Yaşadığı sakatlık nedeniyle Malatya'da forma giyemeyen Yusuf Yazıcı'nın tedavisi sürüyor. Sağlık kurulu, genç yıldızı F.Bahçe maçına yetişirtirmeye çalışıyor.
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