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76 günde 1 kez dışarı çıkacak

tarihine kadar Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de toplam 8 maç oynayacak. Sarı-Kırmızılılar bu maçlar içinde İstnabul dışına sadece 1 kez çıkacak. Sadece L.Moskova maçı için ’ya gidecek.

76 günde 1 kez dışarı çıkacak
Galatasaray için fikstür açısından avantajlı bir periyot başlıyor. Sarı-Kırmızılılar 27 Ocak tarihine kadar Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de toplam 8 karşılaşmaya çıkacak. Bu maçlar içinde 1 kez dışına çıkılacak. Cimbom ligde Konya, Beşiktaş, Rizespor, Başakşehir ve Sivasspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ve Başakşehir maçları deplasman olmasına rağmen İstanbul'da oynanacak. Galatasaray şehir dışına sadece Lokomotiv Moskova maçıyla çıkacak.

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