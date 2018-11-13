Galatasaray için fikstür açısından avantajlı bir periyot başlıyor. Sarı-Kırmızılılar 27 Ocak tarihine kadar Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de toplam 8 karşılaşmaya çıkacak. Bu maçlar içinde 1 kez İstanbul dışına çıkılacak. Cimbom ligde Konya, Beşiktaş, Rizespor, Başakşehir ve Sivasspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ve Başakşehir maçları deplasman olmasına rağmen İstanbul'da oynanacak. Galatasaray şehir dışına sadece Lokomotiv Moskova maçıyla çıkacak.
- Spor
- 13.11.2018
- Gazete
76 günde 1 kez dışarı çıkacak
Galatasaray 27 Ocak tarihine kadar Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de toplam 8 maç oynayacak. Sarı-Kırmızılılar bu maçlar içinde İstnabul dışına sadece 1 kez çıkacak. Sadece L.Moskova maçı için Rusya’ya gidecek.
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