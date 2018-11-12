Cimbom'a sakatlardan iyi haber geldi... Sarı-Kırmızılı takımda sakat oyuncular, milli aradan sonra takıma geri dönecek. Yuto Nagatomo, Eren Derdiyok, Fernando Reges ve hafif sakatlığı bulunan Martin Linnes tamamen iyileşecek. Emre Akbaba dışında takımda sakat oyuncu kalmayacak.
- Spor
- 12.11.2018
- Gazete
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