Orkestra şefi Valbuena Dün gece ilk golün atağını başlatan, 2. golün d e asistini yapan Valbuena, ilk 11’e döndüğü son 3 maçta 2 gol ve 3 asistle toplam 5 gole direkt katkı yaptı

Fenerbahçe'nin yıldız ama aynı zamanda unutulan ismi Mathieu Valbuena, takımına kötü günlerin ilacı oldu.



İLAÇ GİBİ GELDİ...

Cocu'nun görevden alınıp, yerine yardımcısı Erwin Koeman'ın geçmesiyle bir anda kendisini ilk 11'de bulan Valbuena, 2'si lig, 1'i de Avrupa Ligi olmak üzere oynadığı 3 resmi maçta 2 gol ve 3 asist yaparak 5 gole direkt katkı verdi.



GERÇEK BİR LİDER

Tecrübesi, hırsı ve yeteneğiyle takımına liderlik eden yıldız futbolcu dün gece de maça damgasını vuran isim oldu. Andre Ayew'in attığı ilk golde atağı başlatan isim olan Valbuena, 2 golde ise Frey'e harika bir orta yaptı. 64. dakikada yerini Benzia'ya bıraken de kendisini bütün stat ayakta alkışladı. Tezahüratlara karşılık verdi.