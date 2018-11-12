F.Bahçe'nin hocası Erwin Koeman, "Takımın üzerinde baskı vardı. 90 dakika iyi mücadele ettik. Bunu görmek güzeldi" dedi. Taraftarların maç sırasında 'I love you Koeman' diye bağırdığı Hollandalı, "Sadece işimi yapıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İyi skorlar aldık ama bundan sonra neler olacağını göreceğiz" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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