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I love you Koeman

Taraftarın sevgi gösterisinde bulunduğu , geleceğiyle ilgili olarak “Bundan sonra neler olacağını göreceğiz” dedi

I love you Koeman
F.Bahçe'nin hocası Erwin Koeman, "Takımın üzerinde baskı vardı. 90 dakika iyi mücadele ettik. Bunu görmek güzeldi" dedi. Taraftarların maç sırasında 'I love you Koeman' diye bağırdığı , "Sadece işimi yapıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İyi skorlar aldık ama bundan sonra neler olacağını göreceğiz" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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