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Hocamın güvenini geri kazanmaya çalıştım

’de Cimbom’un en iyilerinden biri olan Feghouli, amacının hocasının güvenini kazanmak olduğunu söyledi.

Hocamın güvenini geri kazanmaya çalıştım
G.Saray'ın spor'u 3-0 yendiği maçta ilk golde büyük pay sahibi olan takımının da en iyilerindendi. Cezayirli futbolcu maç sonunda ise, "Hocamızın, tekrar bana güvenmesini istediğim için elimden geleni yaptım. Aynı geçen sene olduğu gibi bana güvenmesini istiyorum." diye konuştu.
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