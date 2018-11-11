Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin bu sezon şansın kendilerine gülmediğini söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Bursa, F.Bahçe ve Konya maçlarında önde olmamıza rağmen berabere kaldık. Ayrıca farklı kazanacağımız Genk maçında yine talihsiz bir gol yedik. Futbolda şans önemli bir faktör ama hiçbir maçta bize yardım etmedi. Bizim hem rakibi hem de şanssızlığımızı yenmemiz şart" dedi.
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