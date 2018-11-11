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: Bu sezon şans bize gülmüyor

futbol şanslarının hiç yanında olmadığını öne sürerek “Genk maçı bunun bir göstergesi”dedi.

Bu sezon şans bize gülmüyor
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu bu sezon şansın kendilerine gülmediğini söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, ", F.Bahçe ve Konya maçlarında önde olmamıza rağmen berabere kaldık. Ayrıca farklı kazanacağımız Genk maçında yine talihsiz bir gol yedik. Futbolda şans önemli bir faktör ama hiçbir maçta bize yardım etmedi. Bizim hem rakibi hem de şanssızlığımızı yenmemiz şart" dedi.
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