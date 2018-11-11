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için kararı güneş verecek

Yönetimi, için yapılan teklifleri değerlendiriyor. Güneş onay verirse yıldız satılacak.

Adriano için kararı güneş verecek
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Adriano'ya Japon, Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen teklifler değerlendiriliyor. Siyah-Beyazlı yönetim sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı futbolcuyu satarak para kazanmanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş Yönetimi'nin Şenol Güneş'in onay vermesi durumunda Adriano'yu satacağı gelen bilgiler arasında.
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