Adriano için kararı güneş verecek

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Adriano'ya Japon, Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen teklifler değerlendiriliyor. Siyah-Beyazlı yönetim sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı futbolcuyu satarak para kazanmanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş Yönetimi'nin Teknik Direktör Şenol Güneş'in onay vermesi durumunda Adriano'yu satacağı gelen bilgiler arasında.
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