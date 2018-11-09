Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden teknik direktörlük için sarı-lacivertli ekiple isimleri geçen Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli haberlerine yanıt verdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevi için Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli ile görüştüğü şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

İddialarda yer alan isimlerle herhangi bir diyaloğumuzun bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız."