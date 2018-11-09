  • Spor
  • 09.11.2018 14:13
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 14:13

'den ve ile ilgili flaş açıklama

, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı açıklama ile gündemde olduğu iddia edilen ve ile ilgili iddialara cevap verdi.

F.Bahçeden Abdullah Avcı ile ilgili flaş açıklama

Kulübü, resmi internet sitesinden teknik direktörlük için sarı-lacivertli ekiple isimleri geçen ve haberlerine yanıt verdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevi için Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli ile görüştüğü şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

İddialarda yer alan isimlerle herhangi bir diyaloğumuzun bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız."

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