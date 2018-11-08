G.Saray üste kötü sonuçlar alıyor, taraftarını kahrediyor... Elbette çöküş bir anda yaşanmadı. İstanbul'da Lokomotiv Moskova'yı mağlup eden Cimbom, sonrasında çıktığı 9 maçta ise sadece 2 kez kazandı. Bu galibiyetlerde goller Donk ve Maicon'dan geldi. Takım 60'tan sonra bitiyor. İşte çöküşün nedenleri:
FUTBOLCULAR YÜRÜYOR!
G.Saray'da fizik güç adeta yerlerde... Bu açıkça gözüküyor. 60. dakikadan sonra takım bitiyor... Futbolcular sahada adeta yürüyor. Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nin uzak ara en az koşan takımı konumunda.
SON OLARAK EREN'İ SİLDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon başından bu yana oyuncularıyla iletişim sıkıntısı yaşıyor. Bu da skorlara yansıyor. Terim, Eren, Feghouli, Maicon'u defterden silmiş durumda!
KİLİT OYUNCULAR FORMSUZ
Oyuncularda büyük performans düşüklüğü var. Muslera, Mariano, Ndiaye, Fernando, Rodrigues, Onyekuru ve Sinan Gümüş haftalardır formsuz. Bu isimlerin formsuzluğu skora direkt yansıyor.
SÜREKLİ SAKAT VERİYOR
Üst üste yaşanan kas sakatlıkları Galatasaray'ı sarstı... Fatih Terim'e göre bu sakatlıkların nedeni oyuncuların kendine iyi bakmaması. Otoritelere göre takım iyi çalışmadığı için sakatlıklar yaşanıyor.
ONUR ÖZKAN
FUTBOLCULAR YÜRÜYOR!
G.Saray'da fizik güç adeta yerlerde... Bu açıkça gözüküyor. 60. dakikadan sonra takım bitiyor... Futbolcular sahada adeta yürüyor. Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nin uzak ara en az koşan takımı konumunda.
SON OLARAK EREN'İ SİLDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon başından bu yana oyuncularıyla iletişim sıkıntısı yaşıyor. Bu da skorlara yansıyor. Terim, Eren, Feghouli, Maicon'u defterden silmiş durumda!
KİLİT OYUNCULAR FORMSUZ
Oyuncularda büyük performans düşüklüğü var. Muslera, Mariano, Ndiaye, Fernando, Rodrigues, Onyekuru ve Sinan Gümüş haftalardır formsuz. Bu isimlerin formsuzluğu skora direkt yansıyor.
SÜREKLİ SAKAT VERİYOR
Üst üste yaşanan kas sakatlıkları Galatasaray'ı sarstı... Fatih Terim'e göre bu sakatlıkların nedeni oyuncuların kendine iyi bakmaması. Otoritelere göre takım iyi çalışmadığı için sakatlıklar yaşanıyor.
ONUR ÖZKAN
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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