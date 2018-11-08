Trabzon’da sistem değişiyor

Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, Yeni Malatyaspor maçında revizyona gidecek. Son 3 maçta alınan beraberlik ve Burak Yılmaz ile yaşanan sorunların ardından Malatya'da sistem değişecek.
ABDÜLKADİR ORTAYA
Savunmada ve orta sahada değişiklik yapmayacak Karaman, hücum hattını ise yeniden şekillendirecek. Tecrübeli teknik adamın Malatya'da forvette Rodallega'ya görev vereceği, arkasında ise Nwakaeme, Abdülkadir ve Amiri'yi görevlendireceği öğrenildi.
NİJERYALI FORMDA
Yeniden 11'e dönecek olan Anthony Nwakaeme idman performansıyla göz dolduruyor.
ABDÜLKADİR ORTAYA
Savunmada ve orta sahada değişiklik yapmayacak Karaman, hücum hattını ise yeniden şekillendirecek. Tecrübeli teknik adamın Malatya'da forvette Rodallega'ya görev vereceği, arkasında ise Nwakaeme, Abdülkadir ve Amiri'yi görevlendireceği öğrenildi.
NİJERYALI FORMDA
Yeniden 11'e dönecek olan Anthony Nwakaeme idman performansıyla göz dolduruyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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