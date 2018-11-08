  • Spor
  • 08.11.2018
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 23:35
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’da sistem değişiyor

Bordo-Mavililer, maçında yeniden tek forvetli sisteme dönecek. İleride Rodallega yalnız olacak. Olcay’ın yerine ise Nwakaeme oynayacak...

Trabzon’da sistem değişiyor
Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, maçında revizyona gidecek. Son 3 maçta alınan beraberlik ve Burak Yılmaz ile yaşanan sorunların ardından Malatya'da sistem değişecek.

ABDÜLKADİR ORTAYA
Savunmada ve orta sahada değişiklik yapmayacak Karaman, hücum hattını ise yeniden şekillendirecek. Tecrübeli teknik adamın 'da forvette Rodallega'ya görev vereceği, arkasında ise Nwakaeme, ve Amiri'yi görevlendireceği öğrenildi.

NİJERYALI FORMDA
Yeniden 11'e dönecek olan Anthony Nwakaeme idman performansıyla göz dolduruyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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