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  • 08.11.2018
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 23:49
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: Telafi maçına çıkacağız

, “Genk’i yenerek ’daki maçın telafisini yapmak istiyoruz. Galibiyet bizi avantajlı hale getirir” dedi.

Telafi maçına çıkacağız
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Genk'i deplasmanda yenerek İstanbul'da alınan yenilginin telafisini yapmaya çalışacaklarını söyledi. Rakibi iyi analiz ettiklerini belirten deneyimli teknik adam, "İlk maçta yediğimiz golden sonra oyundan düştük ve toparlanamadık. Rakibin oyun tarzını biliyoruz. Sahanın her alanını iyi kullanıyorlar. Onların oyununu bozarsak maç lehimize döner. Buradan alacağımız iyi bir sounç bizi grupta iddialı konuma getirir. Kazanmak limizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

GENK EN İYİSİ...
Rakipleri Genk'ten övgü ile bahseden , " ve Avrupa'da beklenmedik puan kayıpları yaşadık. Genk, sezon başından beri tüm kulvarlarda karşılaştığımız en iyi takım." ifadelerini kullandı.
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