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  • 08.11.2018
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 23:54
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Kahramanlara 1 milyon lira ödül

Turkcell, dünya ikincisi Ampute Milli Takımı’nı ödüllendirdi...

Kahramanlara 1 milyon lira ödül
Meksika'da düzenlenen Dünya Ampute Şampiyonası'ndan gümüş madalya ile dönen ödüllendirildi. Turkcell, ana sponsoru olduğu Ay-Yıldızlı takıma 1 milyon lira ödül verdi. Öte yandan Futbol Federasyonu yetkilileri, Ampute Milli Takımımız'ı Riva'da kabul etti. , Cengiz Zülfikaroğlu ve Mustafa Çağlar'ın oyunculara hediyeler verdiği açıklandı.
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