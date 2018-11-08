Kahramanlara 1 milyon lira ödül

Meksika'da düzenlenen Dünya Ampute Futbol Şampiyonası'ndan gümüş madalya ile dönen Milli Takımımız ödüllendirildi. Turkcell, ana sponsoru olduğu Ay-Yıldızlı takıma 1 milyon lira ödül verdi. Öte yandan Futbol Federasyonu yetkilileri, Ampute Milli Takımımız'ı Riva'da kabul etti. Ali Dürüst, Cengiz Zülfikaroğlu ve Mustafa Çağlar'ın oyunculara hediyeler verdiği açıklandı.
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