Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisar Avrupa sahnesinde... Avrupa Ligi’nde 3 temsilcimiz sahne alacak. 18.50’de F.Bahçe-Anderlecht, 20.55’te ise Genk-Beşiktaş ve Akhisar-Sevilla maçları oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün üç temsilcimiz önemli sınavlara çıkacak. D Grubu'nda 4 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe, Kadıköy'de Anderlecht'i 18.50'de konuk edecek. I Grubu'nda 3 puanla son sırada bulunan Beşiktaş ise Belçika'da zorlu Genk deplasmanına çıkacak. J Grubu'nda puanı olmayan Akhisar da Sevilla'yı ağırlayacak. Bu iki maç ise 20.55'te start alacak.



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