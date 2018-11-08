  • Spor
  • 08.11.2018
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 23:48
  • Gazete

kaldı

Teknik heyete yaptığı tepki ve paylaşımın bedelini ödedi.

Benzia kadro dışı kaldı
Galatasaray derbisinde oyundan alındığı için tepki gösteren idari kararla F.Bahçe'nin Anderlecht maçı kadrosuna alınmadı. Benzia maçın ardından yaptığı paylaşımda teknik heyete hakaret etmişti. Cezayirli paylaşımın ardından özür dilemişti. Beniza dün de kalmasına ise "Elhamdülillah" yazarak tepki verdi.
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