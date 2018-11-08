Benzia kadro dışı kaldı

Galatasaray derbisinde oyundan alındığı için tepki gösteren Benzia idari kararla F.Bahçe'nin Anderlecht maçı kadrosuna alınmadı. Benzia maçın ardından yaptığı paylaşımda teknik heyete hakaret etmişti. Cezayirli paylaşımın ardından özür dilemişti. Beniza dün de kadro dışı kalmasına ise "Elhamdülillah" yazarak tepki verdi.
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