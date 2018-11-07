Sivas’ta Tamer Tuna Alanya’da Bakkal gitti | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

Süper Lig'de yer alan 2 takım teknik direktörleri ile yollarını ayırdı. Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi kesin olarak bitti. Alanyaspor Yönetimi Mesut Bakkal'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Sivasspor'u sezon başından itibaren çalıştıran Tamer Tuna da takımdan ayrıldı. 2 kulüp yeni hoca arayışlarına başladı.



VAKIFBANK, BEŞİKTAŞ'I SET VERMEDEN GEÇTİ

VENUS Sultanlar Ligi'nin ikinci hafta maçında Vakıfbank sahasında Beşiktaş'ı 18- 25, 11-25, 18-25'lık setlerle 3-0 mağlup etti. Ligde alının diğer sonuçlar şöyle: Karayolları- Galatasaray: 3-1, Çanakkale Bld-Aydın BŞB: 0-3, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Fenerbahçe: 1-3, THY-Nilüfer Bld: 3-0, Eczacıbaşı VitrA-Halkbank: 3-0.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 8 MAÇ OYNANACAK

Devler Ligi'nde 4 grupta 8 maç oynanacak. E Grubu: 23.00: B.Münih- AEK, 23.00: Benfica-Ajax, F Grubu: 23.00: Lyon-Hoffenheim, 23.00: M.City-Shakhtar, G Grubu: 20.55:CSKA- Roma, 23.00: V.Pizen-R.Madrid, H Grubu: 20.55: Valencia-Young Boys, 23.00: Juventus-Manchester United.



TURKCELL VE SARAN'DAN SPORSEVERLERE MÜJDE

Saran Group'un 1,5 yıl önce yayına başlayan premium spor kanalı S Sport'un başarısı, grubun bu alandaki yatırımına devam etme kararı almasını sağladı. Dünyanın en kaliteli spor içeriklerinden oluşacak iddialı canlı yayınlar ve geniş bir çeşitlilik sunacak olan S Sport2, çok kısa zamanda Turkcell TV+'da yayında olacak.



ANDORRA-GALATASARAY BEŞİKTAŞ-BOLOGNA

Basketbolda Euro Cup'taki temsilcilerimizden A Grubu'nda yer alan G.Saray saat 22.00'de Andorra'ya konuk olacak. B Grubu'nda ise Tofaş saat 20.00'de Alba Berlin'i ağırlayacak. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan D Grubu'nda Beşiktaş ise saat 20.00'de Bologna'yı konuk edecek.