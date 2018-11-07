Liverpool’a soğuk duş! İngiliz devi Devler Ligi’nde Kızılyıldız’a Milan Pavkov’un iki golüyle mağlup oldu

Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Kızılyıldız evinde İngiliz devi Liverpool'u 2-0 mağlup ederek gecenin flaş sonucuna imza attı. Kızılyıldız'a 3 puanı getiren golleri 22 ve 29. dakikalarda Milan Pavkov attı. Diğer sonuçlar: Monaco-C.Brugge: 0-4, A.Madrid-B. Dortmund:2-0, Inter- Barcelona: 1-1, Tottenham-PSV: 2-1, Napoli-PSG: 1-1