Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi öncesi tribünde kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı 22 yaşındaki Koray Şener'in adı, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki evinin karşısında bulunan parkta verilecek. Açıklamayı Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Koray Şener'in Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden ailesine gerçekleştirdiği taziye ziyareti sırasında yaptı.



TAZİYE ZİYARETİ

İsmail Baran, genç taraftarın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Koray Şener'in ailesine başsağlığı diledi.

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