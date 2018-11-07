Karaman, Rodallega ile özel olarak görüştü Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman idman sonrasında Rodallega ile özel görüşme gerçekleştirdi

Trabzonspor Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. İdmana tedavileri yapılan Burak Yılmaz, Onur Kıvrak ve kondisyon salonunda çalışan Abdülkadir Ömür katılmadı.



İSTEKLERDE BULUNDU

İdman sonrasında Teknik Direktör Ünal Karaman Rodallega ile görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli hoca,golcü isimden bazı isteklerde bulundu. 60 SANİYEDE SON 24 SAAT TÜM MANŞETLER