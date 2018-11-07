  • Spor
  • 07.11.2018
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 01:45
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Karaman, Rodallega ile özel olarak görüştü

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman idman sonrasında Rodallega ile özel görüşme gerçekleştirdi

Karaman, Rodallega ile özel olarak görüştü
Trabzonspor Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. İdmana tedavileri yapılan Burak Yılmaz, Onur Kıvrak ve kondisyon salonunda çalışan Abdülkadir Ömür katılmadı.

İSTEKLERDE BULUNDU
İdman sonrasında Teknik Direktör Ünal Karaman Rodallega ile görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli hoca,golcü isimden bazı isteklerde bulundu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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