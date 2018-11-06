G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cengiz, "Taraftar şunu gördü: Değerli rakibimizin içinde bulunduğu durum, puanı, sıralaması ne olursa olsun... Çok değerli bir rakibimiz olduğunu gördük. Dilerdim ki 2-0'lık skor 7-0'a ulaşsın, 6-0 psikozunu bozalım" dedi.
DİĞERLERİYLE BİR TUTULMASIN
Cengiz, "Yangını çıkaranlar belli. İspanyol kardeşimiz (Soldado) ve yangına dinamit atan Brezilyalı kardeşimizi (Jailson). Yangına tepki gösterenle yangını önlemeye çalışanlar bir tututulmamalı" şeklinde konuştu.
TÜRK İNSANINI GERİYORSUN
Başkan, "Hasan Şaş hatalı olduğunu kabul etti. Türk karakteri var, güneyli karakteri var ani bir gerginlik oldu. Vur kaç yaptı Brezilyalı oyuncu. Sen gerilla değilsin! Türk insanını çileden çıkarıyorsun" diye konuştu.
AYDINUS KÖTÜ MAÇ YÖNETTİ
Cengiz, "Hakem G.Saray aleyhinde kötü bir maç yönetti. Disiplin kurulunun adaletli ve adil davranacağına inanıyorum. VAR kurulduğundan beri lehimize yapılan bir hata bile olmadı, hep aleyhimize yapıldı" dedi.
DİĞERLERİYLE BİR TUTULMASIN
Cengiz, "Yangını çıkaranlar belli. İspanyol kardeşimiz (Soldado) ve yangına dinamit atan Brezilyalı kardeşimizi (Jailson). Yangına tepki gösterenle yangını önlemeye çalışanlar bir tututulmamalı" şeklinde konuştu.
TÜRK İNSANINI GERİYORSUN
Başkan, "Hasan Şaş hatalı olduğunu kabul etti. Türk karakteri var, güneyli karakteri var ani bir gerginlik oldu. Vur kaç yaptı Brezilyalı oyuncu. Sen gerilla değilsin! Türk insanını çileden çıkarıyorsun" diye konuştu.
AYDINUS KÖTÜ MAÇ YÖNETTİ
Cengiz, "Hakem G.Saray aleyhinde kötü bir maç yönetti. Disiplin kurulunun adaletli ve adil davranacağına inanıyorum. VAR kurulduğundan beri lehimize yapılan bir hata bile olmadı, hep aleyhimize yapıldı" dedi.
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