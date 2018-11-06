  • Spor
  • 06.11.2018
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 01:55
  • Gazete

Başkanı 'den derbiyle ilgili itiraf: Fener'i yenmek isterdim

F.Bahçe maçında dilerdim ki 2-0’lık skor ’a ulaşsın, 6-0 psikozunu bozalım... Ama yapamadık. Vur kaç yaptı oyuncu (). Sen gerilla değilsin! insanını çileden çıkarıyorsun.

Feneri 7-0 yenmek isterdim
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cengiz, "Taraftar şunu gördü: Değerli rakibimizin içinde bulunduğu durum, puanı, sıralaması ne olursa olsun... Çok değerli bir rakibimiz olduğunu gördük. Dilerdim ki 2-0'lık skor 7-0'a ulaşsın, 6-0 psikozunu bozalım" dedi.

DİĞERLERİYLE BİR TUTULMASIN
Cengiz, "Yangını çıkaranlar belli. İspanyol kardeşimiz (Soldado) ve yangına dinamit atan kardeşimizi (Jailson). Yangına tepki gösterenle yangını önlemeye çalışanlar bir tututulmamalı" şeklinde konuştu.

İNSANINI GERİYORSUN
Başkan, "Hasan Şaş hatalı olduğunu kabul etti. Türk karakteri var, güneyli karakteri var ani bir gerginlik oldu. Vur kaç yaptı Brezilyalı oyuncu. Sen gerilla değilsin! Türk insanını çileden çıkarıyorsun" diye konuştu.

AYDINUS KÖTÜ MAÇ YÖNETTİ
Cengiz, "Hakem G.Saray aleyhinde kötü bir maç yönetti. Disiplin kurulunun adaletli ve adil davranacağına inanıyorum. VAR kurulduğundan beri lehimize yapılan bir hata bile olmadı, hep aleyhimize yapıldı" dedi.
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