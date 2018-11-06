  • Spor
  • 06.11.2018 20:15
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 20:15

, 'da zafer peşinde! İşte muhtemel 11'ler...

, Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında 'nın 04 takımına konuk olacak. İşte Schalke - Galatasaray karşılaşmasının muhtemel 11'leri...

Galatasaray, Almanyada zafer peşinde!

'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi 04! Gelsenkirchen kentindeki AufSchalke Arena'da oynanacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 1'de yayınlanacak.

Schalke 04'ün yanı sıra Rusya'dan ve Portekiz'den Porto takımlarının yer aldığı D Grubu'nda birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 4 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 3. sırada bulunuyor. Alman ekibi ise 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puan topladı ve grupta 2. sırada yer aldı.

İki takım arasında 'da oynanan maç, 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Grubun diğer maçında ise aynı saatte lider Porto ile puanı bulunmayan Lokomotiv Moskova, Portekiz'deki Dragao Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

İSKOÇ HAKEM GÖREV ALACAK
Schalke 04 ile Galatasaray arasındaki müsabakayı, İskoçya Futbol Federasyonundan William Collum yönetecek.

Collum'un yardımcılıklarını David McGeachie ile Graeme Stewart üstlenecek.
Andrew Dallas ile Nicholas Walsh'ın ilave yardımcı hakem olacağı mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Francis Connor yapacak.

SARI-KIRMIZILILARDA SAKAT FUTBOLCULARIN DURUMU
Galatasaray'da sakatlığı bulunan 2 futbolcu Schalke 04'e karşı sahadaki yerini alamayacak. Ameliyat edilen Emre Akbaba ile Yuto Nagatomo, müsabakada forma giyemeyecek.

SON 4 RESMİ MAÇINI KAZANAMADI
Galatasaray, çıktığı son 4 resmi maçında galibiyet alamadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte 'de 3, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 müsabakayı kazanamadı.

Ligde Bursaspor ve Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, Evkur 'a mağlup oldu. 'in öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Schalke 04 ile İstanbul'da yaptığı maçtan beraberlikle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 3 gol gönderen Galatasaray, kalesindeki 5 gole engel olamadı.

ALMAN EKİBİNDE 3 EKSİK
Schalke 04'te 3 futbolcu Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Mavi-beyazlı ekipte kaleci Ralf Fahrmann, savunma oyuncusu Hamza Mendyl ile hücum futbolcusu Cedric Teuchert'in sakatlıkları bulunuyor.

SCHALKE - GALATASARAY

STAT: AufSchalke Arena
HAKEM: William Collum
SAAT: 23:00
YAYIN: beIN SPORTS 1

SCHALKE: Nübel, Sane, Naldo, Nastasic, Caliguri, Rudy, Bentaleb, Serdar, Konoplyanka, Embolo, Burgstaller
TEKNİK DİREKTÖR: Domenico Tedesco

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan, Linnes, Donk, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Sinan.
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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