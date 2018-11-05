  • Spor
  • 05.11.2018
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 02:04
  • Gazete

'e Ülker Stadın'nda duygusal veda

Derbi öncesi kalp krizi geçirerek vefat eden için dün Ülker Stadı’nda tören düzenlendi. Törende duygusal bir konuşma yapan Koç, Koray'ın koltuğunun boş bırakılacağını söyledi



Cuma günkü derbi öncesi kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren F.Bahçe taraftarı Koray Şener için dün Ülker Stadı'nda tören düzenlendi. Törene Başkan Ali Koç, yöneticiler, futbolcular, Koray Şener'in ailesi ve çok sayıda taraftar katıldı. Başkan Koç, M.Topal, Hasan Ali Kaldırım ve Şener'in ağabeyi bir konuşma yaptı.

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