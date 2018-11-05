



Cuma günkü derbi öncesi kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren F.Bahçe taraftarı Koray Şener için dün Ülker Stadı'nda tören düzenlendi. Törene Başkan Ali Koç, yöneticiler, futbolcular, Koray Şener'in ailesi ve çok sayıda taraftar katıldı. Başkan Koç, M.Topal, Hasan Ali Kaldırım ve Şener'in ağabeyi bir konuşma yaptı.