  • Spor
  • 05.11.2018 20:08
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 20:11

Ersun Yanal Fenerbahçe'de iddiası!

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından Ersun Yanal ile anlaşma sağlandığı iddia edildi

Ersun Yanal Fenerbahçede iddiası!

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör belli oldu.

Son dakika gelişmesine göre, sarı-lacivertli kulüp, taraftarların da çok istediği tecrübeli teknik adam Ersun Yanal ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Detaylar birazdan...

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