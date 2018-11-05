Ersun Yanal Fenerbahçe'de iddiası!

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör belli oldu.

Son dakika gelişmesine göre, sarı-lacivertli kulüp, taraftarların da çok istediği tecrübeli teknik adam Ersun Yanal ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Detaylar birazdan...