Ersun Yanal Fenerbahçe'de iddiası!

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör belli oldu.
Son dakika gelişmesine göre, sarı-lacivertli kulüp, taraftarların da çok istediği tecrübeli teknik adam Ersun Yanal ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
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60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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