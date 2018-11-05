Galatasaray'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru'yu Avrupa'nın dev kulüpleri istiyor. Nijeryalı oyuncuyu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Bayern Münih, Marsilya ve PSG gibi kulüplerin scout'ları izledi. Sezon başında İspanyol temsilcisi Valencia'nın da genç oyuncu için transfer teklifi yaptığı biliniyor.
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