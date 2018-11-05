  • Spor
  • 05.11.2018
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 00:31
  • Gazete

’nın devleri 'nun peşinde

'ın Everton'dan kiraladığı 'yu , Marsilya ve yakından izliyor...

Galatasaray'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru'yu 'nın dev kulüpleri istiyor. Nijeryalı oyuncuyu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Bayern Münih, Marsilya ve PSG gibi kulüplerin scout'ları izledi. Sezon başında İspanyol temsilcisi Valencia'nın da genç oyuncu için transfer teklifi yaptığı biliniyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriAvrupa’nın devleri Henry Onyekuru'nun peşinde
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar